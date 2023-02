Paranaíba fica entre os dez municípios com a menor incidência casos de dengue

Conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, o município de Paranaíba está entre as cidades com a menor incidência de prováveis casos de dengue. Os dados têm como foco apresentar o panorama da doença no período analisado, sendo um instrumento de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas. O município aparece com 9 casos prováeis.

O boletim informa que a estratificação de risco para os municípios usa como ponto de corte valores de referência das taxas de incidência calculada com os números absolutos de casos prováveis divididos pela população residente de cada município vezes 100.000 habitantes. Casos prováveis englobam os casos ainda em investigação, que não foram finalizados no sistema ou que já foram confirmados.

O município de Paranaíba ficou na 71º posição no estado de Mato Grosso do Sul. (Com informações da assessoria)