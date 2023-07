Paranaíba ganha apenas 765 novos habitantes, diz IBGE

A população de Paranaíba teve um aumento de 1,89% e chegou a 40.957 habitantes. O número corresponde aos resultados do Censo 2022, divulgados no dia 28 de julho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparado com o último Censo de 2010, o município ganhou apenas 765 novos habitantes.

Em relação ao ranking de população dos municípios de Mato Grosso do Sul, Paranaíba ocupa a 11ª colocação.

Já na região Centro-Oeste, o município ocupa a 57ª posição do ranking. A nível nacional, a cidade aparece na 794ª colocação.

Paranaíba tem uma densidade demográfica de 7,58 habitantes por km² e uma média de 2,56 moradores por residência, segundo dados do IBGE.

Além de saber qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações obtidas ao longo de 2022 e 2023.