Paranaíba inaugurou ponte de concreto da zona rural com churrasco e baile

No último domingo (4) a Prefeitura de Paranaíba inaugurou a primeira ponte de concreto da zona rural do Município, construída com recursos próprios. A Ponte dos Coqueiros foi inaugurada com a presença de aproximadamente 3 mil pessoas às margens do Rio Santana. O evento contou com a presença de moradores da região, visitantes e a população de Paranaíba que foi prestigiar, almoçar e se divertir ao som das bandas locais: Grupo Horizonte, Banda Arco Íris e Romair Felipe, respectivamente, que tocaram das 10h às 18h.

O investimento foi de R$ 1.701.158,92. A homenagem foi voltada para a família Cervoni, em memória ao produtor rural Toninho Cervoni. Desta forma, a Ponte dos Coqueiros foi denominada "Ponte Toninho Cervoni", através da Lei 2.446, de 26 de dezembro de 2022, de autoria do vereador Dr. Andrew Robalinho.

O prefeito subiu ao palco acompanhado da família do homenageado Toninho Cervoni, vereadores da base e secretários da Gestão Municipal. Na cerimônia, a viúva de Toninho, Vilma Cervoni fez o uso da palavra, o filho Tiago Cervoni, o vereador Andrew Robalinho representando os demais vereadores e o prefeito.

Na oportunidade, o vereador Andrew Robalinho parabenizou toda a equipe de secretários pelo trabalho em conjunto para a construção da ponte. "Hoje é um dia muito importante para toda a população, essa ponte é histórica. Uma obra magnifica, feita com recursos próprios'', disse.

Ao final da palavra do Chefe do Executivo, o mesmo se dirigiu ao seu caminhão boiadeiro que foi o primeiro a atravessar a ponte de concreto que suporta até 70 toneladas sobre os seus 48m de comprimento e 6m de largura. A família Cervoni e o Sindicato Rural de Paranaíba receberam uma miniatura da "Ponte Toninho Cervoni".

Antes da construção da ponte em concreto, a travessia sobre o rio Santana era feita em ponte de madeira, com cinco manutenções durante a gestão e riscos em épocas de enchente. "O local chegou a ficar interditado em várias ocasiões quando a ponte rodava com as chuvas", lembrou Vilma Cervoni.

O produtor rural, Osvanir Dutra, e morador da região há 52 anos, afirmou que a ponte abre a possibilidade de melhorias em todos os sentidos para ajudar a produção da região que antes era só gado e leite, mas com a entrada da cana, do eucalipto, soja e amendoim os produtores estavam precisando garantir a saída desses produtos e a ponte possibilitará essa distribuição.

A nova ponte oferece mais segurança e uma excelente passagem pelo Rio Santana.