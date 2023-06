Paranaíba investiga morte de idosa por dengue

A dengue fez mais uma vítima em Mato Grosso do Sul. Uma moradora de Paranaíba, de 67 anos, morreu em decorrência da doença no dia 20 de abril. Este é o 27º óbito por dengue, registrado no estado, desde o início do ano.

Fábio Rogério Guimarães, coordenador do controle de vetores, participou ao vivo do programa Jornal do Povo, desta sexta-feira (02).

A morte da idosa, conforme o coordenador está em investigação. Ele destacou ainda que a Secretaria de Vigilância Epidemiológica Estadual se precipitou na divulgação da informação no boletim.

“O caso está em investigação. A informação de que ela estava com dengue veio de Três Lagoas, cidade que foi transferida, fizeram o exame lá e constatou que estava com dengue naquela cidade. Porém, todos os sinais e sintomas que ela apresentou, não são indicativos para dengue – não quer dizer que ela não tenha dengue. No atestado de óbito não consta como dengue. Ela teve um choque séptico e broncopneumonia. Infelizmente ela foi a óbito”, destacou.

Acompanhe a entrevista na integra. Veja: