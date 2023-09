Paranaíba lança o Plano de Desenvolvimento Econômico

A Prefeitura Municipal e o SEBRAE/MS lançam o Plano de Desenvolvimento Econômico amanhã a partir das 18h, na ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba). Foram realizadas pesquisas no Município, pela Oficina de Planejamento Participativo, para saber mais sobre o cidadão, as lideranças e as maiores necessidade da cidade.

O Sebrae MS, por meio do Programa Cidade Empreendedora, tem como objetivo incentivar a transformação local dos municípios, com a implantação de políticas de desenvolvimento nos eixos estruturantes de desburocratização, compras públicas, sala do empreendedor, liderança, educação empreendedora e no eixo de competitividade.

Eliza Klafke, coordenadora do programa Cidade Empreendedora, dá detalhes do lançamento.

