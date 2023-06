No próximo domingo, dia 25 de junho, Paranaíba recebe a 7º edição do Encontro de Carros Antigos. O evento será realizado na Praça da República, a partir da 8h, com exposição de carros antigos e show com a Banda Viláteis.

O encontro é parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário de emancipação política de Paranaíba.

Aberto ao público, o organizador do evento Amilton Alves da Silva fala dos preparativos e da expectativa de participantes deste ano.

Acompanhe: