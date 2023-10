Paranaíba recebe Liga MS de Vôlei no final de semana

No último final de semana foi realizado em Paranaíba mais uma etapa da Liga MS de Vôlei, com a participação de três municípios (Nova Andradina, Cassilândia e Paranaíba), com equipes masculina e feminina. O time da casa não atingiu o objetivo de classificação para a fase final.

O secretário de Esporte e Lazer, Loriano Borges, agradeceu a todos os professores e aos atletas, assim como a Federação de Vôlei, por trazer o evento para o Município. “ Nós estamos muito contentes com o desempenho das equipes e nosso objetivo é evoluir muito com os treinamentos. A equipe masculina está em preparação para os jogos abertos que acontecerão no início de novembro, no município de Campo Grande”.

Os vencedores da rodada foram equipe de Cassilândia no masculino; e Nova Andradina no feminino.

Continue Lendo...

Os campeões irão disputar a fase final, em novembro, em Campo Grande.