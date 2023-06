Paranaíba receberá mais R$ 200 mil do Ministério da Saúde para realização de cirurgias

Paranaíba receberá R$ 231.588,00 em recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde para o programa de realização de cirurgias em Mato Grosso do Sul.

Além do município, outras onze cidades do estado também receberão recursos do programa que somam R$ 7.985.803,74. A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial da União de 07 de junho de 2023.

O dinheiro enviado pelo Governo Federal deve ser usado para realização de cirurgias em MS.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), anunciou um programa estadual que prevê a realização de cirurgias eletivas no estado, anunciado em março deste ano. A intenção é zerar a fila de mais de 15 mil moradores que aguardam por procedimentos.

O programa estadual também prevê realização de cirurgia antibullying para alunos das escolas públicas.

Assim, estudantes que enfrentam problemas de estima por quadros com indicação cirúrgica como peito grande ou orelha de abano serão operados.

Confira as outras cidades que receberão o recurso:

Aparecida do Taboado - R$ 71.467,80

Aquidauana – R$ 277.776,00

Campo Grande – R$ 2.943.016,40

Cassilândia – R$ 343.792,80

Chapadão do Sul – R$ 17.550,00

Corumbá – R$ 343.792,80

Costa Rica – R$ 28.350,00

São Gabriel do Oeste – R$ 92.592,00

Sidrolândia – R$ 396.855,00

Três Lagoas – R$ 381.780,00