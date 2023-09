Na sexta-feira (15), Paranaíba receberá a Palestra “Arte de Encantar para Manter Clientes” com Valdir Pipoqueiro, empreendedor que conseguiu seu espaço no mercado e se firmou como o melhor pipoqueiro do Brasil. Nessa palestra, Valdir vai compartilhar atitudes simples e práticas que tornaram o seu empreendimento um sucesso.

O evento ocorre na sexta-feira (15), às 19h30, na ACIP; inscrições pelos telefones 67 3668-1292 ou 67 98137-0006, o evento é gratuito.

Assista: