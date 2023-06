Paranaíba receberá recursos para realização de cirurgias eletivas

O Ministério da Saúde publicou portaria que destina R$ 7,9 milhões em recursos para realização de cirurgias em 12 municípios de Mato Grosso do Sul. Paranaíba foi contemplada com R$ 231.588, de acordo com publicação no Diário Oficial da União, na última quarta-feira (7).

Em Paranaíba, os recursos serão direcionados para a realização de cirurgias oftalmológicas, segundo a Secretaria de Saúde.

Os recursos são provenientes do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas (PNRF). A portaria 475, de 02/06/23, prevê R$ 2.5 milhões para serem utilizados pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na região Leste do Estado, ainda foram inclusos os municípios de: Aparecida do Taboado – R$ 71.467,80; Cassilândia – R$ 343.792,80; Três Lagoas – R$ 381.780,00; Chapadão do Sul – R$ 17.550,00 e Costa Rica – R$ 28.350,00.

O PNRF instituído por meio de portaria ministerial em fevereiro de 2023, tem como finalidade ampliar a realização de cirurgias eletivas em todo o país, bem como reduzir a fila de exames e consultas especializadas.download