Paranaíba registra 173 ataques de escorpiões em 2022

Mato Grosso do Sul registrou em 2022 o total de 3.205 ataques de escorpiões. Destes, 173 ataques foram registrados em Paranaíba, no ano passado, número bem menor que o registrado em 2021 quando houve 401, segundo o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox).

O número registrado em 2022 é menor se comparado a 2021, conforme o setor, pelo fato de que muitas pessoas deixaram de procurar assistência médica, mas não pela diminuição de ataques.

Para evitar novos casos, o Civitox recomenda uma série de medidas como manter os terrenos limpos, retirar entulhos, deixar o ambiente sempre limpo, livre de insetos e ratos e evitar o acúmulo do lixo doméstico e material de construção.

No município está vigente um decreto publicado pelo Executivo que prevê a aplicação de multa aos proprietários que não mantém os terrenos limpos. A prefeitura notifica e dá prazo de 15 dias, e quando o munícipe não realiza a limpeza do seu quintal, a administração municipal poderá realizar o serviço e cobrar o valor do serviços executados no imóvel.