Paranaíba registra 565 casos de violência doméstica em 2023

Paranaíba teve média de 1,5 casos de violência doméstica em 2023, com total de 565 registros conforme dado do SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional). O mês com maior registro foi agosto que teve 62 casos. Os números englobam violência contra mulheres, homens, adolescentes, crianças e idosos.

As mulheres são as principais vítimas e somam 517registros, já os homens 83 casos. Os idosos são 83 e crianças 11, sem informação do sexo. O número é considerado alto pela rede de enfrentamento de violência contra mulher, em média são 47 casos por mês. “Nós temos um índice de cerca de 17 medidas protetivas por mês e as pessoas falam que medida protetiva não resolve, mas se levar em conta o índice, é um número é alto”, conforme Wanice Luciana, coordenadora de políticas públicas para mulheres.

Assista: