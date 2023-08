Paranaíba registra 91 casos de acidentes com escorpião em 2023

Nesta semana, após picada em uma criança de 4 anos de idade por escorpião em Paranaíba, a Vigilância em Meio Ambiente alerta para os números de casos com o aracnídeo em 2023. São 91 picadas, em média, sendo um caso a cada dois dias. A tendência é a de que o número aumente a partir de agora, com as temperaturas altas e início do período de reprodução dos escorpiões.

No caso da criança de Paranaíba, não houve complicações. Ela foi medicada, ficou em observação e teve alta. A mãe contou que na madrugada, por volta das 3h, ela foi preparar o alimento para o esposo, quando a criança se levantou da cama e foi atrás dela ocasião e pisou em um escorpião.

No município, a espécie mais comum é conhecida como escorpião-amarelo, que geralmente vive no esgoto por onde entram em residências através de ralos da cozinha e banheiro, e podem causar sérios acidentes.

Gilson Piva Filho, médico veterinário da Vigilância Sanitária, destaca que o número é maior do que os notificados, visto que muitos adultos não procuram atendimento médico. Porém, em casos de crianças e idosos, a busca por um pronto-socorro, deve ser imediata. “Casos de acidentes, principalmente em adultos, que não procuram assistência médica porque é só uma dor local. Não há risco de fato em um adulto saudável para a doença evoluir para um quadro grave. O nosso problema é quando os acidentes são em crianças abaixo de 25 quilos e idosos. Eles fazem parte do grupo de risco e não podem ficar sem procurar uma unidade de saúde. Então a picada de escorpião, pode desenvolver quadros graves, inclusive, de levar ao óbito, e aí essa pessoa, uma vez picada, quando criança ou idoso, tem que procurar imediatamente a Santa Casa de Paranaíba”, destacou.

No ano passado, uma menina de 3 anos morreu após ser picada por um escorpião. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital logo após o ataque, mas acabou falecendo.

Com a gravidade do caso, o hospital tentou solicitar a transferência da criança para Campo Grande, mas não havia condições de transportá-la, e mesmo com a medicação contra o veneno do escorpião, ela não resistiu.

Todos os bairros do município têm registrado aumento no aparecimento e ataques de escorpiões.

Piva aponta que não é aconselhável o uso de inseticidas que prometem matar escorpiões. No momento da aplicação, o animal pode ser desalojado e entrar para as residências. “A prevenção é a melhor orientação”, disse.