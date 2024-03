Paranaíba registra abertura de 24 novas empresas em fevereiro

Paranaíba registrou no mês de fevereiro a abertura de 24 novas empresas. Já Mato Grosso do Sul voltou a registrar recorde no número de abertura de empresas no mês de fevereiro, foram 988 novas firmas constituídas no mês passado, contra 834 no mesmo período do ano passado. Os dados são da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Na distribuição regional dos negócios, percebe-se uma forte concentração nas maiores cidades. Campo Grande respondeu por 42,51% dos novos registros (420), seguido de Dourados (119), Três Lagoas (54), Naviraí e Paranaíba (24), Ponta Porã (22) e Nova Andradina (20).

A Jucems também divulgou o número de MEIs (Microempreendedores Individuais) constituídos no mês de fevereiro. O setor de Serviços lidera também nessa modalidade de negócios com 2.464 empresas abertas em fevereiro, 841 do Comércio e 253 da Indústria.

O MEI (Microempreendedor Individual) é a pessoa que trabalha por conta própria, exercendo uma ocupação daquelas listadas pelo Governo Federal para essa modalidade de negócio. O faturamento anual do MEI não pode ser superior a R$ 81 mil, deve possuir um único estabelecimento, não pode participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador e não pode contratar mais de um empregado.