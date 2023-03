Paranaíba registra apenas seis casos de covid-19 em uma semana

Em uma semana, Paranaíba registrou apenas seis novos casos de Covid-19. Não houve óbitos pela doença durante o período. Os dados são do boletim epidemiológico, publicado na terça-feira (14), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Ao todo são 8.824 casos registrados no município desde o começo da pandemia.

Diferente das duas últimas atualizações, em que Paranaíba ficou em segundo lugar no estado das cidades que mais registraram casos de covid-19, no novo boletim o município aparece na 18ª posição da lista.

Já Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias mais 531 casos de covid-19, com cinco mortes constatadas em decorrência da doença. As vítimas que faleceram são todas idosas, em Corumbá, Três Lagoas e Dourados, além de duas em Campo Grande, município que lidera o ranking de novos casos, com 171 confirmações.

Logo atrás na lista aparece Santa Rita do Pardo, com 82 casos, seguida por Jardim, Aquidauana e Glória de Dourados, respectivamente, com 39, 35 e 33 novos casos. Em todo o Estado, 15.098 casos de covid foram registrados em 2023, com 87 óbitos. Os dados são do Boletim Epidemiólogico da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

O índice de mortalidade da doença, ou seja, a quantidade de pessoas que morrem em decorrência da covid-19 a cada 100 mil habitantes, é o menor desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul. Em 2020 o índice era de 85,3m subindo para 261,8 em 2021. No ano passado, foi de 41,6, caindo agora para 3,1.

Hoje, há 1.403 infectados com a covid em isolamento domiciliar, enquanto outros 12 estão hospitalizados – 10 em leitos clínicos e dois em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo), um deles em hospital público e outro em unidade privada.