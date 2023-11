Paranaíba registra maior queda em furtos e roubos nos últimos 17 anos

Dados da Polícia Militar mostram que Paranaíba apresentou queda nos crimes de furto e roubo que registrados nos últimos 17 anos. A estatística foi feita com base nos números de 2007 a 2023, no período de 1º de janeiro a 10 de novembro de cada ano, comparado com o mesmo período dos anos anteriores.

Conforme a PM, os furtos registrados em 2023, até o dia 10 de novembro, somaram 450 no total, o que equivale a um índice de redução de 28%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quando houve 625 furtos.

Já nos casos de roubos, de 1º de janeiro a 10 de novembro de 2023, somaram 15 no total, o que equivale a um índice de redução de 17%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quanto tiveram 18 roubos.

“Costumo dizer que a engrenagem do sistema público tem que rodar bem, tem que funcionar, em perfeita sintonia entre todos os órgãos envolvidos, para que possamos obter os melhores resultados que buscam o estabelecimento da ordem e da paz social para a nossa população, que tanto necessita. A palavra chave é integração”, afirmou o comandante do 13º BPM, tenente- coronel,Paulo Ribeiro dos Santos.

Ele ainda destaca que reuniões e diálogos são imprescindíveis para o planejamento de ações. Desde o ano passado, segundo o comandante, a Polícia Militar intensificou ainda mais o policiamento ostensivo em locais com maior incidência de crimes, em locais vulneráveis como os acessos à cidade e locais apontados pelos cidadãos. “Vamos continuar atuando de forma enérgica, estratégica e inteligente, para continuar proporcionando um ambiente mais seguro e tranquilo para a nossa população”, enfatizou.

Segundo o delegado, Lúcio Fátima da Silva Barros, os bons resultados obtidos neste comparativo são notados pela significativa redução nos registros de boletins de ocorrência, em Paranaíba. “No interior este trabalho integrado é de suma importância para diminuir o número de registros e trazer esta sensação de segurança para a comunidade”, pontuou.