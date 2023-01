Paranaíba registra mais de 10 casos de Covid em uma semana

Paranaíba registrou 13 novas contaminações por covid-19 em uma semana. Com isso, desde o início da pandemia o município totaliza 8.609 infectados. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta terça-feira (17). O município não registrou nenhuma morte durante o período.

ESTADO

Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias 1.873 novos casos de covid-19. Neste período também morreram 25 pessoas em função da doença no Estado. Estes dados constam no boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (17).

As mortes em função da covid ocorreram em 12 cidades do Estado, entre elas Campo Grande que registrou 13 óbitos neste período. Também aparecem nesta lista Corumbá (duas mortes), Jardim, Rio Verde, Paranhos, Eldorado, Dourados, Itaporã, Anaurilândia, Ponta Porã, Nova Andradina e Pedro Gomes. A maioria das vítimas tinha mais de 65 anos e apresentavam comorbidades.

Em relação aos novos casos da doença, Campo Grande lidera nesta semana com 163 ocorrências, seguida por Chapadão do Sul (122), Aparecida do Taboado (121), Três Lagoas (82), Angélica (70), Corumbá (70), Ponta Porã (66), Ivinhema (54) e Naviraí (54). Dos 79 municípios do Estado, 68 tiveram casos confirmados.

