Paranaíba registra mais de 50 casos de Covid-19 em uma semana

Paranaíba registrou 52 novos casos de contaminação por Covid-19 na primeira semana de fevereiro, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Covid-19, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O município agora segue com um total de 8.670 casos confirmados desde o começo da pandemia.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira (7), mostra que, entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro, montra que Paranaíba foi o terceiro município que mais registrou novos casos da doença em todo o estado. Porém, durante o período não houve registro de mortes decorrentes da doença.

Foram confirmados 1.377 novos casos da doença em todo o estado. Campo Grande lidera a lista de novos casos, com 794 ocorrências, seguida por Três Lagoas (85), Paranaíba (52), Anastácio (42), Ivinhema (39), Dourados (37), Aparecida do Taboado (26), Fátima do Sul (26), Ponta Porã (24) e Sete Quedas (16). Ao todo, 56 municípios registraram casos da doença.

Nove das dez mortes aconteceram na Capital, e uma na cidade de Glória de Dourados. Nove, das dez vítimas, apresentavam comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares.