Paranaíba registra mais quatro novos casos de covid nos últimos sete dias

Paranaíba registrou apenas quatro novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias. Os dados constam no boletim epidemiológico, publicado na terça-feira (04), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Não houve óbitos pela doença durante o período.

Ao todo são 8.838 casos registrados no município desde o começo da pandemia. No novo boletim o município aparece na 18ª posição da lista de casos notificados.

Estado

Mato Grosso do Sul registrou três novos óbitos e mais 536 casos de Covid-19 no boletim semanal divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (4), sendo que parte dessas mortes aconteceu antes desse período, mas ainda não haviam sido contabilizadas no levantamento anterior. No momento, 11 pessoas estão hospitalizadas no Estado devido a doença.

As três mortes notificadas no boletim são de mulheres de 41, 65 e 84 anos, residentes dos municípios de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, respectivamente. As vítimas mais idosas apresentavam doenças cardiovasculares crônicas. Os óbitos ocorreram entre os dias 25 e 30 de março deste ano.