Paranaíba registra mais uma morte por covid em uma semana

O Boletim Epidemiológico Covid-19 da última semana, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na terça-feira (3), registra 3.189 casos em Mato Grosso do Sul, Paranaíba apresentou na semana dez casos positivos a mais e uma morte causada pela doença.

O óbito foi registrado em 29 de dezembro e trata-se de uma mulher de 75 anos, tinha como comorbidades diabetes e obesidade; o caso foi notificado em 27 de dezembro.

Há ainda uma pessoa internada na UTI da Santa Casa, intubada e em tratamento da covid.

A secretária Franciani Forni destaca que a tendência é que o número de casos aumente com as confraternizações no final de 2022.

