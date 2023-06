Paranaíba registra primeira morte por dengue em 2023

Uma mulher, de 67 anos, moradora de Paranaíba (MS) morreu vítima da dengue no município. O óbito ocorreu no dia 20 de abril, conforme boletim epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A idosa e a 27ª morte por dengue em Mato Grosso do Sul.

O início dos sintomas começou no dia 17 de abril e o óbito registrado no dia 20 de abril, porém, a confirmação só veio no dia 29.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, Paranaíba apresenta 64 casos prováveis de dengue, na posição 77 do ranking das cidades com casos, e índice de 151,4 de incidência.

Os casos prováveis englobam os casos em investigação, casos confirmados e ignorados. Não são considerados os casos descartados

Além de Paranaíba, Três Lagoas lidera o ranking das cidades do estado com maior número de mortes por dengue, com 6 mortes, seguida de Dourados, com 4 mortes, e Campo Grande, com 3 mortes.

Mato Grosso do Sul superou o número de casos da dengue confirmados em 2022.

De acordo com o boletim, até o dia 30 de maio, foram confirmados 27.872 casos no estado, 2.152 só na última semana. No ano passado, foram 21.328 casos.