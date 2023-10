Paranaíba registra saldo positivo de 146 vagas de emprego em agosto

O município de Paranaíba ocupou no mês de agosto o sexto lugar entre os municípios que mais ofereceram emprego formal em Mato Grosso do Sul. Somente Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Três Lagoas ofereceram mais vagas de emprego que Paranaíba.

Em números totais, o município empregou 668 novos trabalhadores, enquanto 522 foram desligados, com um saldo positivo de 146 postos de trabalho. De acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) o setor que mais contratou foi a indústria, com 271 novas vagas; também o que mais demitiu, com 182 desligamentos.

Serviços contabilizou 202 contratações e 136 demissões; no comércio foram 133 admitidos e 110 funcionários desligados. Agropecuária somou 36 contratações e 62 demissões, saldo de menos 26 vagas de trabalho no período. A construção Civil registrou 26 novos admitidos e 32 demissões.

Continue Lendo...

De acordo com dados do CAGED, o estoque de vagas de trabalho no município é de 9.910 empregos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Caged o estoque de emprego formal no MS apresentou crescimento de 3.226 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,52% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 35.694 admissões e de 32.468 desligamentos.

Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do Setor de Serviços (+1.370 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Comércio (+877), Indústria (+560), Construção (+315) e agropecuária (+104).