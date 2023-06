Paranaíba registrou 14 novos casos de covid e seis óbitos nos últimos sete dias

O boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) trouxe o registro de mais 14 novos casos de covid-19 em Paranaíba nos últimos sete dias. Além disso, são 8.893 casos confirmados desde o começo da pandemia, conforme boletim.

Paranaíba ocupa a terceira posição das cidades que mais registraram casos da doença no estado. Naviraí, com 69 ocorrências, figura na primeira posição, seguido por Dourados (59), Campo Grande (11), Fátima do Sul (10), Aquidauana (9), Nova Andradina (9), Três Lagoas (8) e Ponta Porã (7).

Mortes

Em Mato Grosso do Sul ocorreram mais seis óbitos em decorrência da doença, somando 19.633 casos e 115 mortes neste ano – o com menor número de registros desde 2020, quando estourou a pandemia.

A cidade em que houve mais registros de novos casos nesses sete dias foi Naviraí, com 69 ocorrências, seguido por Dourados (59), Paranaíba (14), Campo Grande (11), Fátima do Sul (10), Aquidauana (9), Nova Andradina (9), Três Lagoas (8) e Ponta Porã (7).

Já os óbitos ocorreram todos em Campo Grande, todos envolvendo mulheres entre 65 e 92 anos e com comorbidades múltiplas que vão desde diabetes, doença cardiovascular crônica a até doença neurológica crônica e hipertensão, além de imunodeficiência/imunossupressão.

Atualmente, há 11 hospitalizados por causa da covid em Mato Grosso do Sul, sendo seis deles em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) – todos eles estão em hospitais públicos, assim como os cinco que estão internados em leitos clínicos.

O boletim ainda traz o mapeamento genômico das variantes que predominam no Estado. A ômicron é a com maior presença em todo o Mato Grosso do Sul, enquanto a Delta aparece em segundo lugar. A variante gama aparece nos registros, mas com menor intensidade.

(Com SES)