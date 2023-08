Paranaíba registrou umidade do ar desértica na quinta-feira

Paranaíba teve umidade relativa do ar com sensação desértica na quinta-feira. O município registrou índice de 15% de umidade e temperatura 36,6º C, segundo prognóstico do meteorologista Natalio Abraão. Índices abaixo de 60% de umidade é prejudicial à saúde, podendo ocasionar morte, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

O município de Água Clara liderou mais uma vez a baixa umidade, com 14%, além de calor de 37,1°C.

Mato Grosso do Sul vem enfrentando, nos últimos dias, uma onda de calor, juntamente com o tempo muito seco. As estações meteorológicas do INMET e da SEMADESC vem registrando baixíssimos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 15-25% em grande parte dos municípios monitorados. Além da baixa umidade do ar, tem-se registrado temperaturas máximas por volta dos 33-34°C na maioria dos municípios.

As altas temperaturas permanecem pelo fim de semana, resultado da atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens. Há possibilidade de chuva e até de tempestade entre sexta-feira e sábado com o avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai.

O Cemtec prevê possibilidade de chuva até 26 de agosto com maiores acumulados de até 40 milímetros para as regiões central, sudoeste e sul do Estado.