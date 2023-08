Paranaíba registrou umidade do ar desértica no último final de semana

O último final de semana em Paranaíba teve umidade relativa do ar com sensação desértica. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o município registrou índice de 17% de umidade. Índices abaixo de 60% de umidade é prejudicial à saúde, podendo ocasionar morte, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

O município de Água Clara liderou baixa umidade, além de calor de 37,4°C. Em seguida está Sonora (16%), Coxim (16%), Paranaíba (17%), Sidrolândia (18%), Três Lagoas (18%) e Bataguassu (19%).

Ao longo dessa semana os modelos numéricos de previsão de tempo indicam temperaturas máximas por volta dos 40°C na região pantaneira do Estado e, nas demais regiões, as temperaturas devem ultrapassar os 33-34°C.

Toda essa situação atmosférica é causada pela atuação de uma intensa massa de ar seco e quente, ou seja, o sistema de alta pressão atmosférica que impede a formação de nuvens e chuvas aliado a um bloqueio atmosférico em médios níveis. Não há previsão de chuvas significativas na próxima semana e o tempo deve seguir quente e seco em Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme o Cemtec, devido às condições meteorológicas apresentadas, o ambiente atmosférico fica propício para a ocorrência de incêndios florestais. Também deve-se ter cuidados especiais com a saúde humana, dos animais e das plantas. Seguem as seguintes recomendações com a saúde humana para minimizar os efeitos do tempo quente e seco: