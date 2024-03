Paranaíba se classifica para semifinal em campeonato de futebol

O time de Paranaíba se classificou para a semifinal do campeonato que disputa em Aparecida do Taboado. A primeira fase terminou no último final de semana. A equipe jogou três partidas, com duas vitórias e um empate.

“Estamos bem confiantes, uma equipe com bastante qualidade com os atletas do nosso município. E vamos com força total para este fim de semana buscar mais uma vitória. E tentar chegar na grande final deste competição”, disse o secretário Loriano Borges.

A disputa da semifinal será no sábado (9) em Aparecida do Tabuado no Clube do AVA.

Assista:

Continue Lendo...