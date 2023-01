Paranaíba tem 2 mortes por Covid e 8 novos casos em uma semana

Paranaíba registrou 2 mortes por covid-19 em uma semana. Uma mulher de 71 anos e um homem de 65 anos são as duas vítimas da doença no município. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta terça-feira (10).

A idosa, que possuía Doença cardiovascular crônica teve o caso notificado no dia 24 de dezembro e faleceu na mesma data.

A outra vítima teve o caso notificado no dia 27 de dezembro e morreu no dia 8 de janeiro. O idoso possuía Doença cardiovascular crônica e Hipertensão.

Ainda conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba registrou mais 8 novos casos de contaminação pela doença. Com isso, desde o início da pandemia o município totaliza 8.596 infectados.

Além disso, uma pessoa segue internada na UTI da Santa Casa.

Já Mato Grosso do Sul registrou 20 mortes por covid-19 e 2.887 novos casos em uma semana. Com isso, desde o início da pandemia, em março de 2020, o Estado totaliza 10.944 óbitos e 599.285 infectados.

