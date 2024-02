Paranaíba tem 46 vagas de emprego nesta quinta-feira

Quem busca uma oportunidade de emprego depois do Carnaval, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) tem 46 vagas abertas em Paranaíba. As oportunidades são em setores como comércio, serviços, construção civil, e setor industrial.

As vagas são ajudante de pintor (5), atendente de padaria (3), auxiliar de expedição (1), auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de linha de produção (10), empacotador a mão (2), entregador de bebidas (ajudante de caminhão) (1), mecânico de motosserra (1), motorista de caminhão (1), motorista entregador (1), operador de caixa (3), operador de caixa (1), operador de vendas (1), pintor industrial (3), repositor em supermercados (3), servente de obras (3), supervisor comercial (1), e vendedor interno (1).

A Casa do Trabalhador fica localizada na Praça da República, s/n – Centro (piso superior do Shopping). O telefone de contato (67)3503-1005 e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 às 13 horas.