Paranaíba tem baixa incidência de dengue e apenas seis casos confirmados

Com apenas 28 casos prováveis, Paranaíba é um dos poucos municípios de Mato Grosso do Sul que apresenta baixa incidência de dengue, conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Os dados apontam também seis casos confirmados.

Em Mato Grosso do Sul são 7.988 casos confirmados da doença. O Estado é o 10º no ranking de incidência com 595,3 casos prováveis para cada 100 mil habitantes. Com isso, a classificação é de alta incidência. Três Lagoas lidera o número de casos confirmados da doença, dos 7.988, o município representa 711; na sequência, vem Campo Grande com 408 e em seguida vem Bonito com 373.

A dengue, zika e chikungunya são três doenças transmitidas por vetor. A melhor forma de combater o aumento de casos é a eliminação dos focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti.