Paranaíba tem mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas

A Secretaria de Saúde deu início nesta segunda-feira (21) no programa “Mais Visão Para Todos”, com 100 atendimentos e se estenderá até a sexta-feira, das 7h às 10h30 e do 12h30 às 15h30, na Academia da Saúde, localizada na Rua Major Francisco Faustino Dias. [Avenida do Carnaíba]

Nos dias 21, 22 e 23 haverá consulta oftalmológica do Programa “Mais Visão” para os pacientes já encaminhados e agendados e nos dias 24 e 25 consulta pré-cirurgia de cataratas.

Cerca de 1.300 pacientes estão na fila. Segundo a secretária de Saúde, “estamos ligando e indo pessoalmente atrás dos pacientes para consultar com o oftalmo e os pacientes que irão operar (consulta pré-operatória). Não será possível escolher o médico”.

“Caso o paciente se recuse a consultar com o médico que saiu, será cancelado o pedido e o mesmo terá que começar todo o processo novamente”, acrescentou a secretária de Saúde.