Paranaíba terá a 4ª Etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motocross neste final de semana

A Secretaria de Esportes, começou as atividades de organização da pista de motocross para a 4ª Etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motocross que acontece neste final de semana, 10 e 11, no Centro de Treinamento e Esportes Radicais – CTC MX88, ao lado do presídio.

Categorias:

– MX-1, MX-2, MX-3, MX-4, MX-5, MX-F, MX-3 NACIONAL

– MX-NACIONAL PRÓ, MX–NACIONAL LIVRE, MX-JR, MX-65 cc

– MX-INTERMEDIÁRIA IMPORTADA, MX-MINI MOTO

O secretário de Esportes e Lazer agradeceu a todos os vereadores por terem votado no projeto apoiando a realização do evento e ressaltou a participação de todos os envolvidos.

“Em especial quero agradecer ao prefeito e ao parceiro e responsável pela pista Paulinho. Agradeço também os vereadores Bodinho e Jair Fernandes que estão envolvidos na organização e ajudando com a parte técnica e de manutenção da pista e todos da Secretaria de Obras pelo belíssimo trabalho”, lembrou o secretário.

O evento é de realização da Confederação de Motociclismo do Mato Grosso do Sul.