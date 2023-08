Paranaíba terá cardiologista e vascular no Postão Central como especialidades de rotina

A Secretaria de Saúde realizou no Postão Central consultas com cardiologista e vascular a fim da redução do número de pacientes na fila de espera para as duas especialidades. Foram realizados 21 atendimentos de cardiologia com o médico Victor Sales, e 25 pacientes com o angiologista [vascular] Daniel Nobile de Aquino. O atendimento com o cardiologista está acontecendo um sábado por mês, além dos atendimentos durante a semana.

Segundo a Secretária de Saúde, Franciani Mariano Forni, os atendimentos com o cardiologista terão continuidade até que a fila esteja razoável. “Com relação aos atendimentos com o médico vascular, ele virá dependendo da demanda, a cada 15 ou 30 dias. Hoje temos uma fila de espera em torno de 80 pacientes, entrando assim como especialidade de rotina em Paranaíba”, esclareceu a secretária.

A próxima contratação será a de um neurologista, que passa a atender a partir de setembro, duas vezes por mês. Atualmente quem supre esta demanda é uma médica que atende em Santa Fé do Sul-SP, mas por conta do pouco tempo disponível em sua agenda, não cessa a lista de espera do Município. (Com informações da assessoria)