Paranaíba terá Patrulha Mirim e atenderá 44 adolescentes

A Polícia Militar desenvolverá o projeto Patrulha Mirim. A assinatura do Termo de Cooperação foi assinado nesta semana. O Projeto da Patrulha Mirim será desenvolvido no Quartel da Polícia Militar em Paranaíba e visa a mútua colaboração entre os partícipes, com a finalidade de desenvolver serviço socioeducativo para o atendimento de 44 adolescentes, no período vespertino, que estejam na faixa etária entre 12 a 16 anos. O projeto é parceria da PM e Prefeitura de Paranaíba.

Serão repassados conhecimentos sobre disciplina nos estudos, respeito, educação, disciplina e hierarquia militares, valores e símbolos nacionais, educação física, legislação de trânsito, ambiental, ordem unida (movimentos de marcha a pé e em deslocamento), entre outras disciplinas atinentes e aplicáveis as carreiras militares.

A Patrulha Mirim visa integrar a sociedade e a Polícia Militar, aproximando os jovens e suas famílias, valorizando e difundindo a cultura da paz, o esporte e o lazer, proporcionando aos jovens uma oportunidade de contato com várias áreas do conhecimento, através de lições e instruções que são repassadas utilizando-se da disciplina militar, buscando com isso, afastar esses jovens de oportunidades negativas ao seu desenvolvimento pessoal.

A finalidade é de abrir novos horizontes ao adolescente, resgatando a cidadania, a dignidade humana, a valorização da família, o civismo, encorajando e estimulando-os para a vida harmoniosa em sociedade, tendo como premissa básica o estimulo à frequência e a permanência na escola, bem como o seu rendimento escolar, contribuindo de forma sobremaneira para a futura profissão que decidirão seguir.

Qualquer informação a respeito do Projeto da Patrulha Mirim poderão ser obtidas com a Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba, responsável pelo processo de seleção em parceria com a Polícia Militar.