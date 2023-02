Paranaíba terá Programa de Recuperação de Pastagens

A Secretaria Municipal de Agricultura lança na próxima segunda-feira (13) o Programa de Recuperação de Pastagens, para atender pequenos produtores rurais da região. O programa consiste em recuperar solo degradado para a formação de pastagem. Serão executados serviços de correção de solo, adubação, cercas e o programa de suplementação alimentar no período da seca, para não deixar a pastagem recuperada acabar.

O trabalho será acompanhado pelos técnicos da secretaria e também da AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

O serviço oferecido é totalmente gratuito, assim como alguns serviços que a secretaria faz, por exemplo o serviço de grade: o produtor entra com óleo diesel para o maquinário e o servidor do Município executa o serviço. Neste sentido, o produtor apenas deverá fornecer o material.

Caso o produtor não possuir os recursos financeiro necessários para fornecer os materiais, ele poderá contar com recursos via Banco Brasil, Sicredi, Caixa Econômica, recurso do PRONAF ou outro crédito rural para execução dos serviços do programa.

O programa de pastagem não precisa obrigatoriamente ser financiado, ou seja, se o produtor possuir condições para colaborar com o serviço, não precisará de financiamento.

Poderão ser beneficiários deste serviço os produtores rurais da agricultura familiar com propriedade de até quatro módulos rurais, e que possua na agricultura familiar a maior parte de sua renda, ou seja, o produtor poderá ter outra atividade, mas a agricultura é sua principal fonte de renda.

Para realizar a inscrição e participar do programa os interessados deverão procurar a secretaria de agricultura a partir do dia 13/02.

O lançamento do Programa de Recuperação de Pastagens será na próxima segunda-feira 13/02, às 9h, na sala de licitações e será oferecida uma palestra com os servidores do Banco do Brasil a respeito do PRONAF Rural.