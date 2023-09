Paranaíba terá "Roda de conversa de Compras Públicas"

A Sala do Empreendedor em parceria com a Acip (Associação Empresarial de Paranaíba), e o Sebre, através do programa Cidade Empreendedora promovem o evento “Roda de conversa de compras públicas”com o objetivo de alcançar microempresários individuais (MEIS), microempresários e pequenos empresários.

O evento ocorre na Acip na Rua Rio Branco nº 1.477, no dia 21 de setembro de 2023, quinta-feira, às 19h.

A Prefeitura de Paranaíba constantemente contrata serviços e produtos de empresas locais. As licitações do município têm um papel fundamental no crescimento da cidade.

Neste encontro serão esclarecerecidas dúvidas sobre as licitações municipais em especial daqueles que oferecem esses tipos de serviços ou produtos a se juntarem a nós nesta Roda de Conversa, que irá prepará-los para participar de licitações e oferecer seus serviços ou produtos ao município.