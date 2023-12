A paranaibense Anekely Moura foi a ganhadora do prêmio de 300 mil reais no sorteio do MS Cap desta semana. A sortuda recebeu o prêmio na terça-feira (12) e contou que vai comprar uma casa própria com o dinheiro.

O MS Cap, uma iniciativa que promove a solidariedade e a contribuição para causas sociais no estado. Além da chance de ganhar prêmios substanciais, os participantes sabem que estão contribuindo para o Hospital de Amor de Campo Grande, que trata de pessoas com câncer.

Assista:

