Paranaibenses caem e golpe de falso financiamento

Dois paranaibenses caíram em golpe semelhante pela internet, ambos foram atraídos por anúncio em rede social para realizarem financiamento para pessoas negativadas. As duas vítimas são homens sendo um de 29 e o outro de 63 anos.

O primeiro caso ocorreu no dia 2 de maio quando a vítima de 63 anos soube através do Facebook de uma empresa estaria realizando financiamento para pessoas negativadas. Ele entrou em contato através de um número de celular, onde o atendente que se passava por Natália, informou que para que o valor do financiamento fosse liberado era preciso depositar duas taxas no valor de R$1.500.

A vítima então realizou os dois depósitos. O empréstimo sairia pelo Banco Pan o qual seria usado para a compra de uma motocicleta. A vítima pediu para a garagem verificar junto ao Banco Pan onde foi informado que não havia nenhuma proposta aprovada para o nome da vítima. Sendo assim a vítima percebeu que se tratava de um golpe.

O outro caso ocorreu na manhã de segunda-feira (15) quando a vítima de 29 anos soube pelo Facebook de que a empresa Banco BV Financeira estaria realizando financiamento para pessoas negativadas. O autor, interessado, entrou em contato através do número com DD 011, onde o atendente que se passava por Janaina Vilela, informou que para que o valor do financiamento fosse liberado era preciso depositar duas taxas, uma no valor de R$ 500 referente ao seguro do financiamento e uma no valor de 999,99 referente a impostos.

O homem então realizou os dois depósitos nos valores referidos totalizando R$ 1.499 via pix. O empréstimo sairia pelo Banco BV, a vítima chegou a verificar junto ao Banco BV onde foi informado que não havia nenhuma proposta aprovada para o nome da vítima. Sendo assim a vítima percebeu que se tratava de um golpe.