Paranaíba recebe neste final de semana curso sobre futsal

Paranaíba recebe neste final de semana o curso “Futsal: princípios do treinamento técnico e tático, na base e alto rendimento”. A capacitação é oferecida pela Secretaria de Esportes e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o objetivo é proporcionar aos participantes mecanismos para o ensino da modalidade e também com foco na preparação de equipes para competições de alta intensidade.

Ex-jogador profissional de futsal e treinador de futsal há mais de duas décadas, o professor Márcio Aparecido Alves (Marcinho) será o ministrante do curso, que teve até o momento cerca de 42 inscritos. O conteúdo inclui princípios para atleta e treinador de futsal; trabalhos dos principais fundamentos; atividades lúdicas e técnicas de aquecimento; atividades para treinar contra-ataque; jogos de marcação; sistemas ofensivo e defensivo; goleiro-linha na base e alto nível.

Assista: