Paróquia celebra dia de Nossa Senhora com novena, missas e procissação 

A Paróquia Sant’Ana de Paranaíba (MS) realizará a partir de hoje (03) a tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida. Nos primeiros dias o evento contará com novena, em seguida programação social. No dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a comunidade realizará a partir das 7h na Praça da República, uma carreata com a imagem da santa, além da benção dos veículos e motoristas.

