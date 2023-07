Paróquia Sant'Ana celebra padroeira com novena, missas e procissão

No dia 26 de julho Paranaíba comemora o dia de Sant’Ana, padroeira da cidade. As celebrações em homenagem à santa começaram no dia 17 de julho, e seguem até quarta-feira (26), quando haverá procissão às 17h, com saída na Praça do Carnaíba, em direção a Matriz Sant’Ana, onde acontece Missa Solene.

Na terça-feira (25) acontece a carreata de Sant'Ana e São Cristovão, a partir das 17h, com saída no Posto Trevão, seguindo até o Centro da cidade e benção dos veículos, em seguida será celebrada Missa.

O lema da novena deste ano é Corações Ardentes, Pés a Caminho e cada dia desde o início a novena celebra um tema diferente. Houve ainda na comemoração a Barraca da Vovó Sant’Ana, com a venda de comidas doces e salgadas, a fim de angariar recursos para os projetos atendidos pela igreja.

No domingo (23) foi realizada a tradicional Feijoada de Sant’Ana, no Salão Paroquial do Centro.

Paróquia

A Paróquia de Sant’Ana é uma das mais antigas do Centro Oeste brasileiro. De acordo com os registros históricos, em 1836, erguia se na vila de Sant’Ana de Paranhayba, a primeira igreja, pela conjugação de esforços da família Garcia Leal e do padre Francisco Sales de Souza Fleury.

Sendo que, no dia 04 de junho de 1857 a povoação foi denominada Sant´Ana do Paranaíba, em homenagem a Sant’Ana, padroeira do lugar.