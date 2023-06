Paróquia Santo Antônio celebra dia do padroeiro com procissão e missa

A Paróquia Santo Antônio celebra nesta terça-feira (13) o dia do padroeiro com celebração de Missa e procissão com início às 18h na igreja matriz. Em seguida haverá noite do pastel e o bingo, com sorteio de R$ 2.500 em prêmios.

As celebrações começaram com as novenas nas casas das famílias devotas e houve também o tríduo. A parte festiva contou com noite cultural, praça de alimentação e almoço de Santo Antônio. A novidade deste ano foi a Barraca do Tio Tonho, com venda de doces caseiros.

“Que todos nós possamos fazer uma festa no sentido espiritual, que é o que realmente importa”, destacou o vigário Wagner Antônio Quim.

Santo Casamenteiro

A fama de ser um santo casamenteiro foi atribuída após um milagre, mesmo depois da morte dele. Conforme a lenda, uma moça de Nápoles, na Itália, queria se casar, mas não tinha o valor do dote, que como de costume na época, a família da noiva deveria entregar à família do noivo.

Foi então que a mulher teria recorrido a Santo Antônio. A divindade teria aparecido e lhe dado um bilhete que deveria ser entregue a determinado comerciante. No bilhete estava escrito que o trabalhador desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do bilhete.

Julgando irrisório o peso do bilhete, o comerciante aceitou, mas, quando colocou o bilhete num dos pratos da balança, foi preciso que se colocasse no outro 400 escudos de prata.