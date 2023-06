Paróquia Santo Antônio celebra o Dia do Padroeiro

Como todos os anos, a Paróquia Santo Antônio de Paranaíba já prepara as festividades do padroeiro. Além da programação religiosa, haverá também a parte festiva, com a realização de quermesse e também um almoço.

Padre Wagner Antônio Quim, vigário na Paróquia Santo Antônio, convida para programação da Festa do padroeiro da paróquia, com parte festiva e religiosa, além do convite para celebrações de Corpus Christi.

Assista: