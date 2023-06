Patrulha Mirim abre inscrições até o dia 16 de junho

A Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de Paranaíba, através da secretaria de Educação, abriu vagas para o projeto Patrulha Mirim para meninos e meninas com idade entre 12 a 16 anos, até o dia 16 deste mês. O pré-requisito é ser aluno da Escola Municipal Profª Clotilde Bomilcar de Freitas, do 6º ao 8º ano, do período matutino. As inscrições estão sendo feitas das 7h às 17h na secretaria da Escola “Clotilde”, com vagas limitadas.

O 13º Batalhão de Polícia Militar apresentou o Projeto da Patrulha Mirim aos pais e alunos interessados da Escola Municipal Prof.ª Clotilde Bomilcar de Freitas.

O Projeto da Patrulha Mirim funcionará no Quartel da Polícia Militar em Paranaíba e visa a mútua colaboração entre os partícipes, com a finalidade de desenvolver serviço socioeducativo para o atendimento de 44 adolescentes, de modo a transmitir os conhecimentos sobre disciplina nos estudos, respeito, educação, disciplina e hierarquia militares, valores e símbolos nacionais, educação física, legislação de trânsito, ambiental, ordem unida, entre outras disciplinas referentes e aplicáveis as carreiras militares.

Qualquer informação a respeito do Projeto da Patrulha Mirim poderá ser obtida com a Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba, responsável pelo processo de seleção em parceria com a Polícia Militar, ou pelo número [67] 3669-0058.

Assista: