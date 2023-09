Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico é lançado

Nesta semana foi lançado em Paranaíba o Plano de Desenvolvimento Econômico, elaborado por meio do Programa Cidade Empreendedora, executado no município desde abril deste ano. O plano é composto por ações que irão impulsionar o crescimento do município e auxiliar a gestão pública a agir de forma mais assertiva.

Elaborado a partir de pesquisas socioeconômicas e do diálogo com lideranças locais, o Plano de Paranaíba é composto por 19 ações voltadas para transformar desemprego em empreendedorismo, aumentar a autoestima da população, fazer com que os moradores da cidade comprem mais do comércio local.

“Percebemos que Paranaíba tem um ambiente favorável para o desenvolvimento do empreendedorismo. Por meio do programa, iremos atuar nesse contexto, envolvendo a prefeitura e as lideranças locais para que todos atuem em prol de um objetivo que promova o desenvolvimento do município”, destacou Sandra Amarilha, diretora-técnica do Sebrae/MS.