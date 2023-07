Plantão policial do final de semana teve acidentes, tentativa de homicídio e golpes

Na tarde de domingo, policiais militares compareceram na Rua Andrew Robalinho da Silva, Jardim Santa Mônica, onde teria ocorrido o capotamento de um veículo. Encontraram o carro com os pneumáticos voltados para cima e o corpo de bombeiros já havia socorrido duas passageiras com escoriações para o pronto-socorro do hospital Santa Casa. O motorista relatou que conduzia seu veículo pela Rua Dr. Ermírio Leal Garcia e quando adentrou a Rua Andrew Robalinho da Silva perdeu o controle do veículo, vindo a capotá-lo. O cidadão apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica e realizou o teste de alcoolemia que atestou sua embriaguez, resultando em 0,43 mg/l. O cidadão de 28 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Polícia encontra sacola com trouxinhas de maconha abandonada

Uma sacola com 15 trouxinhas de maconha foram abandonadas na rua Girassol, no bairro Daniel 7 em Paranaíba, aos fundos do Cap (Clube Atlético Paranaibense). A droga estava enrolada numa camiseta de cor preta e laranja.

Conforme boletim de ocorrência, uma denúncia informou através do aplicativo WhatsApp da Polícia Militar que possivelmente teria droga escondida em um terreno baldio. A polícia foi até o endereço verificar a informação e foi localizado próximo ao matagal, conforme a denúncia, uma sacola plástica de cor branca, enrolada numa camiseta de cor preta e laranja, com várias porções de substância do tipo maconha, posteriormente apurado em 15 trouxinhas, totalizando o peso aproximadamente de 245 gramas.

Diante do que foi localizado, encaminhamos a droga para Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado o presente boletim e entregue ao agente de plantão para as providências cabíveis.

Roupas são furtadas de casa no bairro de Loures

Uma mulher de 24 anos denunciou o furto de roupas de sua casa no sábado, por volta das 22h40. Ela mora na rua Ivo Fabres de Queiroz e registrou ocorrência na manhã de domingo sobre o fato.

Segundo boletim de ocorrência, foram subtraídos os seus objetos pessoais que estavam dentro de sua residência e embora o imóvel possua sistema de monitoramento, não foi possível identificar os autores. Não há testemunhas do fato.

Mulher invade quarto de hotel e agride namorada do ex

Uma mulher de 32 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil na madrugada de domingo, por volta da 1h40 para informar que uma outra mulher, de 24 anos, teria invadido o hotel onde fica e lhe agredido com um sapato causando um ferimento em sua cabeça. O hotel fica localizado na rua Bruno Mariano de Faria. A motivação seria por ciúmes de seu atual companheiro, que é ex-namorado da autora.