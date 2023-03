PM apreende adolescente que realizava diversos furtos em Paranaíba

Na quinta-feira (2), policiais militares do 13º Batalhão diligenciaram e deram cumprimento a um mandado de apreensão contra um adolescente de 15 anos, autor de diversos furtos cometidos na cidade de Paranaíba. Ao tomarem conhecimento da ordem judicial de apreensão, as equipes da Polícia Militar passaram a diligenciar e acabaram o encontrando em uma residência localizada no bairro Industrial de Lourdes.

O jovem, que por diversas vezes já foi apreendido pela Polícia Militar devido a prática de furto, teve mandado de apreensão expedido pela Comarca de Paranaíba. Durante sua apreensão, os policiais encontraram uma caixa de fósforo contendo maconha na casa onde ele foi encontrava. O adolescente agora seguira à disposição da Justiça.