PM apreende duas motos com chassi raspado e placa adulterada

Na sexta-feira (10), policiais militares do 13º Batalhão, durante patrulhamento pelas ruas de Paranaíba, localizaram e apreenderam duas motocicletas que estavam com sinais identificadores adulterados. Uma delas estava com a placa adulterada e a outra estava com o chassi raspado.

Por volta das 10h20, os policiais estavam em rondas pelo bairro Industrial de Lourdes, quando se depararam com um indivíduo que estavam em uma motocicleta com a placa faltando numeração. Uma abordagem foi realizada e, além da adulteração da placa, os policiais localizaram com o homem uma porção de maconha para uso pessoal. Assim, os policiais apreenderam a motocicleta e a droga, e conduziram o adolescente de 17 anos para a delegacia.

Já por volta das 17h15, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta preta, os indivíduos empreenderam fuga ao avistar a viatura. Foram acionados os dispositivos sonoros e luminosos da viatura para acompanhar os suspeitos, que acabaram sendo abordados na rua Dona Bitinha.

Quando realizada checagem das numerações da motocicleta, foi verificado que a numeração de chassi estava adulterada. Diante do exposto, o condutor da motocicleta, um adolescente de 17 anos, e a motocicleta foram levados para a delegacia.