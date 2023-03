PM de Paranaíba recebe aparelho que mede potência de som e policiais recebem instrução

Sargentos lotados na sede do 13º Batalhão tiveram instrução sobre o uso do Sonômetro – Medidor Integrador de Nível de Pressão Sonora – no atendimento de ocorrências com barulhos incômodos ou danosos a saúde e ao meio ambiente, na manhã de segunda-feira (28), em Paranaíba.

O equipamento eletrônico é projetado para medir os níveis sonoros de uma forma padronizada e fornece medições objetivas e reproduzíveis dos níveis de pressão sonora, o que propiciará ao policiais a produção de prova técnica e respaldada juridicamente durante o atendimento de ocorrências em que esteja sendo violado o direito de viver sem barulhos incômodos, o que é tutelado pelos artigos 42 e 65 da Lei de Contravenções Penais; pelo artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais; e pelos artigos 228 e 229 da lei do Código de Trânsito Brasileiro.

O 1º sargento Cleibe José da Silva do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi o ministrador da instrução e além do informações sobre funcionamento do aparelho, os aspectos legais, técnicos e procedimentais para o uso do Sonômetro.