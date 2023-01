PM de Paranaíba recupera motocicleta furtada em Carneirinho

Na tarde de domingo (15), policiais militares da Força Tática do 13º Batalhão prenderam um homem de 25 anos, que foi flagrado com uma motocicleta produto de furto ocorrido na cidade de Carneirinho/MG. A equipe policial realizava o patrulhamento ostensivo pela Rua Gilda Rosa de Souza, no bairro Ipê Branco, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita próximo a uma motocicleta Honda/Bros sem placa de identificação.

Segundo a PM, diante da suspeita, os policiais realizaram uma abordagem ao indivíduo e ele alegou que não sabia a identificação da placa da motocicleta. O suspeito informou que adquiriu a moto de um conhecido por R$ 4 mil, uma vez que o vendedor alegou que não compensaria pagar o CRLV e não haveria problema se a utilizasse apenas na região rural. Os policiais verificaram que o chassi do veículo estava raspado, mas conseguiram averiguar pela numeração do motor, que se tratava de um veículo com queira de furto na cidade de Carneirinho/MG. Assim, o homem foi levado preso para a delegacia de Polícia, onde responderá pelo crime de receptação do veículo furtado.