PM disponibilizará um policial militar em cada escola de Paranaíba

O 13º Batalhão de Polícia Militar tem intensificado rondas escolares, ministrado palestras à comunidade escolar, realizando treinamentos e operações, que ocorrerão ainda nesta semana. A Polícia Militar, desde os ataques em escolas e centros de ensino, tem dedicado especial atenção às rondas escolares em Paranaíba. Policiais militares das equipes do patrulhamento urbano, da Força Tática, do policiamento comunitário e até mesmo da equipe escolta têm coordenadamente intensificado as rondas nos estabelecimentos de ensino.

Uma operação será realizada na quinta-feira (20) em Paranaíba, onde, conforme planejamento, cada instituição de Ensino contará com a presença de um policial durante o expediente. A operação contará com o emprego de todo efetivo disponível e diversas viaturas, sendo convocados todos os policiais que estariam de folga para contribuírem e demonstrarem que a comunidade escolar pode contar com os valorosos integrantes da Polícia Militar.

Durante o serviço, além de policiar os entornos dos colégios, são realizados pontos base nos acessos das escolas e o contato com os coordenadores e diretores. Outras ações importantes são as palestras realizadas pela Seção de Operações do 13º Batalhão. O chefe da seção, 1º Tenente PM Aparecido Alves Niedo, tem ministrado diversas palestras para a comunidade escolar sobre procedimentos e Protocolos de Segurança em Ambiente Escolar.

Uma dessas palestras aconteceu na noite de ontem (17/04) na Associação Comercial de Paranaíba, e contou a presença do comandante do 13º BPM, Tenente-coronel PM Paulo Ribeiro dos Santos, do comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão BM De Sá, da psicóloga Loran Paz e com grande participação dos gestores das unidades, colaborares e professores.

Treinamentos estão sendo realizados com a tropa do 13º Batalhão para uma atuação efetiva, os policiais estão sendo orientados e preparados para prevenir e reprimir quaisquer atos de ameaça e violência nas instituições de ensino.

Cada cidadão pode contribuir com a Polícia Militar e proporcionar mais segurança nesse momento: não compartilhando informações em redes sociais sem ter certeza da veracidade; verificando as mochilas e pertences de seus filhos; fiscalizando o que seus filhos estão fazendo na internet; denunciando pessoas em atitude suspeita através do telefone 190.

Assista: